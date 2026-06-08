القريو: نعمل على ضمان استقرار الامتحانات و«توفير الكتب» بموعدها

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد القريو، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا تييري فالا، سبل تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم التفاعلي والرقمي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية تستهدف معلمي اللغة الفرنسية.

وجاء اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين، بحضور مدير مكتب شؤون الوزير، ومدير مكتب التعاون الدولي في الوزارة، فيما شارك من الجانب الفرنسي ملحق التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية، حيث تناول الجانبان آفاق تطوير التعاون الثنائي في القطاع التربوي.

وأشاد وزير التربية والتعليم الليبي، محمد القريو، خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والسفارة الفرنسية خلال السنوات الماضية، خصوصًا في مشروع تدريس اللغة الفرنسية كمنهج اختياري لطلبة المرحلة الثانوية.

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الإطار، والتي شملت اعتماد عدد من المعلمين الجامعيين المتخصصين، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لإعداد المدربين (TOT)، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر التعليمية.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي لدى ليبيا، تييري فالا، عن رغبة بلاده في تعزيز وتوسيع التعاون التعليمي، مشيرًا إلى أهمية اللغة الفرنسية باعتبارها من أكثر اللغات انتشارًا على مستوى العالم، وعلى نطاق القارة الأفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد القريو أن الوزارة تعمل على فتح آفاق أوسع أمام الطلاب لاكتساب مهارات اللغة والتقنية، بما يتماشى مع متطلبات العصر القائم على المعرفة والتحول الرقمي.

كما أوضح أن أولويات وزارة التربية والتعليم في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان استقرار العملية التعليمية، وإجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة، وتوفير الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل في الوقت المناسب، إلى جانب التوجه نحو تطوير شامل لنظام التعليم التفاعلي والرقمي، وتعزيز جودة التدريس، وبناء منظومة بيانات موحدة لربط المدارس والمراكز التعليمية.

وثمن السفير الفرنسي هذه التوجهات، مؤكدًا أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للاستقرار، وأن التحول الرقمي يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب لاكتساب المهارات الحديثة بمرونة وفاعلية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استئناف العمل بمذكرة التفاهم المشتركة، التي انطلقت مراحلها الأولى سابقًا من خلال طباعة المناهج وتنفيذ الورش التدريبية لمعلمي اللغة الفرنسية، مع التأكيد على المضي قدمًا في تفعيل كافة بنودها عبر آليات تنسيقية يجري الاتفاق عليها بين الطرفين.