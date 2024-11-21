«القسام» تعلن القضاء على 15 جندياً إسرائيلياً في بيت لاهيا  

أعلنت “كتائب القسام” مساء اليوم الخميس، “تمكن مقاتليها من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

وقبل أيام، بثت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مقطع فيديو لاستهداف وقنص جنود الجيش الإسرائيلي المتحصنة بأحد المنازل شمال غرب مدينة غزة.

وأظهر مقطع الفيديو “رصد تحركات القوات الإسرائيلية وتمركزها في بناية سكنية بمحيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة، وإطلاق قذيفة مضادة للأفراد صوب المنزل، ثم يظهر مقطع الفيديو رصد أحد الجنود الإسرائيليين يجري مكالمة هاتفية داخل المبنى، قبل أن تباغته رصاصة من قناصة “القسام” لتصيبه بشكل مباشر”.