24 قتيلاً بصفوف الجيش الإسرائيلي خلال شهر في جباليا

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، تمكن مقاتليها من “مهاجمة عدد من الآليات الإسرائيلية في محاور التوغل، مؤكدة إيقاع جنود إسرائيلي بين قتلى وجرحى”.

وقالت في بيان: “في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا شمال قطاع غزة”.

وأضافت: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع”، مشيرة إلى تمكن “مجاهديها من استهداف قوة صهيونية قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات والإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد “أولي العزم” في بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

وبحسب بيان “القسام”، استهدافوا “دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” تم اعتلاؤها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة “الفاخورة”، وجرافةً صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” قرب مدرسة “شادية أبو غزالة” غرب معسكر جباليا شمال القطاع، وشمال غرب مدينة غزة، “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح”.

“يديعوت أحرونوت”: 24 قتيلا في صفوف الجيش الإسرائيلي بجباليا خلال شهر ونصف

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “قُتل 24 جنديا منذ بدء المناورة في جباليا، خلال شهر ونصف فقط، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي كان قد ناور في المدينة مرتين من قبل في العام الماضي في ديسمبر الماضي، وفي مايو ويونيو من هذا العام”.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن “عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر وخلال الغزو البري لغزة ولبنان، بلغ 787 عسكريا، بين ضباط وجنود”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أربعة جنود في اشتباكات بشمال قطاع غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية التوغل في المنطقة، بحجة منع إعادة تنظيم صفوف المقاومة هناك.