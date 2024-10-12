«القسام» توقع قوة إسرائيلية قوامها 15 جندياً في شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، تفجيرها عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية من 15 جنديا غرب مخيم جباليا واستهدافها 3 دبابات في مدينتي غزة ورفح، في حين قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة “الجهاد”، “إنها فجّرت آلية إسرائيلية توغلت شمالي غزة باستهدافها بعبوة برميلية شديدة الانفجار من نوع “ثاقب”.

وأوضحت القسام، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام، على منصة «إكس»، اليوم: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا شمال القطاع”.

وأعلنت القسام استهداف مقاتليها لدبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة “التوام” شمالي مدينة غزة إلى جانب استهدافهم ناقلة جند قرب محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

كما نشر مكتب الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مشاهد مصورة تظهر تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية هندسية في منطقة الريان بشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس إنها “دمرت ناقلة جند إسرائيلية متوغلة في مفترق التوام شمالي غزة بتفجير عبوة ناسفة من نوع ثاقب زرعتها مسبقا”، إلى جانب قصفها بالهاون تجمعا لآليات وقوات إسرائيلية شرق جباليا”.





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