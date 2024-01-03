القصف العنيف والاغتيال.. عنوان المرحلة الجديدة من حرب غزة

القصف الجوي و المدفعي المكثف، الاغتيالات والعمليات الأمنية، تشديد الحصار والتجويع، تبدو هذه العناصر الثلاثة عناوين بارز للسياسة الإسرائيلية المقررة للحرب على قطاع غزة، بعد ثلاثة أشهر من الاجتياح و الدمار.

وفي اليوم 89 من الحرب على قطاع غزة واصلت الطائرات الإسرائيلية شن غاراتها الجوية العنيفة على وسط وجنوب القطاع بمشاركة المدفعية مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 207 قتلى و338 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة القصف الإسرائيلي الى 22.185 قتيلا و57.035 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جنوب القطاع

وشنت الطائرات الإسرائيلية 18 غارة جوية مستهدفة أحياء قيزاني رشوان والنجار وبطن السمين جنوبي وغربي خانيونس، واستهدف القصف مسجد الدعوة في منطقة معن وعدة منازل لعائلة الفرا في المنطقة شرقي خان يونس.

رفح

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرن جراء استهداف منزل عائلة النحال بخربة العدس شمال شرق رفح، كما تعرضت المناطق الشرقية من رفح لقصف مدفعي عنيف.

المنطقة الوسطى

قتل 40 فلسطينيا واصيب 98 آخرين خلال الساعات الماضية، ونفذ الطيران الإسرائيلي أحزمة نارية مستهدفا محيط أبراج عين جالوت و مخيم النصيرات.

واطلقت طائرات الكوادر كابتر نيرانها في مختلف احياءً النصيرات ما أدى لمقتل تسعة فلسطينيين من عائلة درويش معظمهم من الأطفال.

وفجر اليوم قتل فلسطيني باستهداف منزل يعود لعائلة أبو شرار في مخيم 2 جنوب مخيم النصيرات، واستهدفت طائرة بدون طيار بصاروخ شقة أعلى مطعم شاورما أبو حصيرة بجوار حلويات الأمراء في النصيرات.

وفي مخيم البريج قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا خلف مدارس “أونروا” شرقي المغازي.

غزة والشمال

وصل عدد من القتلى إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من مناطق الانسحاب في محاور شمال غرب غزة، وقتل 16 فلسطينيا باستهداف اسرائيلي لمدرسة قرب دوار أنصار بغزة.

وأطلقت بلديات شمال قطاع غزة نداء استغاثة عاجل بخصوص الأوضاع الكارثية،

مؤكدة انتشار العديد من الأمراض التنفسية والجلدية في محافظة شمال قطاع غزة نتيجة انتشار القمامة ومياه الصرف الصحي والحيوانات النافقة بسبب استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.