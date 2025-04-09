القصف نفّذ بقنابل ثقيلة.. عشرات القتلى والجرحى بغارات أمريكية على حيٍّ سكنيّ باليمن

قالت قناة “المسيرة” اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله “الحوثيون”، “إن غارات أمريكية استهدفت مدينة “أمين مقبل” السكنية في مديرية الحوك بالحديدة، ما تسبب بمقتل وإصابة 22 شخصا“.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة “أنصار الله” أنيس الأصبحي، عبر “إكس”، إن “حصيلة استهداف طيران العدوان الأمريكي مدينة (أمين مقبل السكنية) في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ارتفعت إلى 6 قتلى بينهم 3 أطفال وامرأتان، و16 جريحا”.

وافادت وسائل إعلام محلية أن “القوات الأمريكية قصفت شبكة الاتصالات في شوابة بمديرية ذيبين إحدى مديريات محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء”

كما “شن سلاح الجو الأمريكي 4 غارات جوية استهدفت منشآت لشبكة الاتصالات في محافظة إب وسط اليمن، ومواقع في منطقة جبل الشامخي بمديرية بَعدان، ما ألحق أضراراً بمنشآت الاتصالات هناك”.

وجددت مقاتلات أمريكية، فجر اليوم الأربعاء، بسلسلة غارات جوية “قصف ثكنة في العاصمة صنعاء، ونفذت 10 غارات على جبل نقم”، ووفق المعلومات، “القصف نفذ بقنابل ثقيلة ألحقت أضرارا في المنازل المحيطة بالجبل المطل على صنعاء من الجهة الشرقية”.

في السياق، أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن، اليوم الأربعاء، أن “دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية “MQ_9″ في أجواء محافظة الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع”.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، العميد يحي سريع، إن “الطائرة تعتبر الـ18 التي أسقطتها الدفاعات اليمنية، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والـ3 خلال 10 أيام”.

وأكد سريع، “الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها، والاستمرار أيضا في تنفيذ المهام الدفاعية والتعامل مع أي محاولة للنيل من سيادة البلاد وأمنها واستقرارها”.

هذا “وتشن المقاتلات الأمريكية منذ 15 مارس 2025 غارات على المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها “الحوثيون”، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الطائرات الأمريكية نفذت منذ 15 مارس الماضي أكثر من 200 ضربة ضد أهداف تابعة لحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن”.