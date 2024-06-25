القضاء الأردني يتهم أصحاب شركات الحج غير المرخصة بالاتجار بالشر

وجه القضاء الأردني تهم الاتجار بالبشر والاحتيال لـ28 شخصا، في قضية وفاة 99 حاجا أردنيا، خلال موسم الحج للعام 2024.

وحسب وكالة بترا، أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي، نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية، خلال العام الحالي 2024، والتي نجم عنها وفاة 99 شخصا وفق آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية الأردنية.

وقالت الأمانة العامة إن “النيابة العامة وبنتيجة التحقيق أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر، وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه”.

وقررت النيابة توقيف 19 شخصا من بينهم سيدة، ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر، وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة”.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن “التحقيقات الأولية بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال، باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية”.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت في وقت سابق وفاة 99 حاجا أردنيا أثناء ادائهم مناسك الحج، ووجود 21 آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مكة المكرمة في السعودية.