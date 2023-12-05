القضاء الأمريكي يرفض منح «ترامب» الحصانة في اتهامات قلب نتائج الانتخابات

رفضت محكمة الإستئناف الفيدرالي في العاصمة الأمريكية واشنطن ،منح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحصانة من تهم جنائية وجهت له بخصوص محاولاته لقلب نتائج انتخابات عام 2020.

وذكرت شبكة “سي ان ان ” أنه بناء على هذا الإجراء سيتاح للقضاء مقاضاة ترامب بالدعاوى المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في 6 يناير عام 2021، “في قرار طال انتظاره ويحمل تبعات” بحسب وصف الشبكة.

ونوهت الشبكة إلى أن القرار “يحمل تبعات عظيمة” لعدة قضايا رفعت ضد الرئيس السابق في العاصمة واشنطن، والمرتبطة بانتخابات عام 2020، وأتى قرار المحكمة نتيجة للدعاوى القضائية التي رفعها ضباط شرطة الكابيتول والديمقراطيون في الكونغرس.

وتحرك ترامب لرفض الدعاوى القضائية المرفوعة ضده مستندا على الحصانة الرئاسية، التي رفضتها محكمة العاصمة، معتبرة أن تصرفات الرئيس السابق في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول كانت كلها محاولة للبقاء في منصبه، وليست متعلقة بالمهام الرسمية لرئاسته.

وبحسب المحكمة فإنه يجب التمييز بين خطاب الحملة ،الذي قد يلقيه الرئيس الذي يسعى لإعادة انتخابه، والإجراءات الرسمية للرئاسة.