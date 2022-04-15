القضاء الأمريكي.. ينتظر «حفتر» في 9 من مايو القادم

قال محامي ضحايا حفتر مارك زيد إنه من المقرر أن يتم استجواب خليفة حفتر في 9 مايو القادم .

واوضح زيد عبر حسابه في تويتر، أنّهم قدموا طلبات اكتشاف إلى السي آي إي و وزارة الداخلية و مصلحة الجنسية و وزارة الخارجية لسجلات تتعلق بـ«أمير الحرب الليبي خليفة حفتر، بما في ذلك جنسيته الأمريكية».

وذكر المحامي أنّ حفتر أكد مجيئه إلى الولايات المتحدة من خلال وكالة المخابرات المركزية ومنح الجنسية الأمريكية، لكن القانون الليبي يمنع ترشيحه للرئاسة إذا كان يحمل جنسية مزدوجة.

وأوضح زيد إذا كان حفتر مواطنا أمريكيا، فيمكن لقسم الجرائم بوزارة العدل مقاضاته بتهمة ارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الأمريكي.

وأشار زيد إلى أن إدارة الرئيس بايدن لم ترد أبدا على رسالته بالخصوص، ولم تفعل ذلك إدارة ترامب عندما كتب إلى المدعي العام بيل بار آنذاك، مؤكدا أنه طلب من الوكالات الفيدرالية الرد على طلبات الاكتشاف بحلول 2 مايو 2022.