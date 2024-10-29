القضاء الإماراتي يصدر حكمه بحق ثلاثي «الزمالك» والنادي المصري يستأنف

قضت محكمة أبو ظبي في الإمارات، الثلاثاء، بحبس ثلاثي نادي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد “دونغا” وعبد الواحد السيد (مدير الكرة)، شهرا وتغريم كل منهم 200 ألف درهم إماراتي في جلسة مؤجلة من 24 أكتوبر.

وتقدم مسؤلو نادي الزمالك باستئناف على قرار محكمة أبو ظبي، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات يوم 20 أكتوبر، بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وجاءت التهمة الموجه لثلاثي الزمالك وفقا للمحكمة “استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده”.

وأقيمت الخميس الماضي الجلسة الثانية في قضية تعدى ثلاثي الزمالك على أحد أفراد الأمن الإماراتي، بعد خضوع دونغا وشلبي وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة بالفيديو كونفرانس “أون لاين”، وتم عقد الجلسة الثانية والتي تقرر خلالها تأجيل الحكم إلى اليوم 29 أكتوبر.

وخسر الزمالك لقب السوبر المصري أمام الأهلي بعد التعادل فى الوقت الأصلي، واللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمت المباراة لصالح الأهلي بنتيجة 6-7.