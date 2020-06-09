القضاء الإيراني يّصدر حكم الإعدام على مواطن بتهمة التجسس

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن حكماً صدر بالإعدام على المواطن محمود إسماعيلي مجد، بعد إدانته بتهمة التجسس، لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، إن محمود إسماعيلي مجد، المحكوم بالإعدام قدم معلومات حول أماكن تنقل قاسم سليماني إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث: أنه كان يعمل في “فيلق القدس” وأن موسوي ”نقل معلومات أمنية إلى وكالات المخابرات الإسرائيلية والأمريكية عن القوات المسلحة الإيرانية لا سيما الحرس“ وكشف عن أماكن إقامة قاسم سليماني مقابل الأموال، ولكن لم يذكر المتحدث ما إذا كانت المعلومات التي قدمها لها صلة بمقتل سليماني.

وأكد المتحدث تأييد المحكمة العليا الحكم بإعدامه وسينفذ فيه الإعدام قريبا.