القضاء البريطاني يلزم ليبيا بسداد 16 مليون جنيه إسترليني لصالح شركة أجنبية

قررت محكمة الاستئناف البريطانية إلزام ليبيا بسداد مبلغ قيمته 16 مليون جنيه إسترليني لصالح شركة جنرال دايناميكس الدفاعية.

وكانت هيئة التحكيم التابعة للجنائية الدولية أصدرت قرارا لصالح الشركة البريطانية بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني، والذي قررت بشأنه استمرار العمل في إجراءات تطبيق القرار التنفيذي ضد ليبيا.

وتقدمت ليبيا العام الماضي بطلب لإلغاء أجزاء من مستندات بالاستغناء عن الخدمة، مستندة إلى خلل في إجراءات التبليغ وهو ما يقتضي عدم استخدام أي أصول تحتفظ بها ليبيا للوفاء بقرار التحكيم.

الجدير بالذكر أنّ دايناميكس أبرمت عقداً مع ليبيا لتزويدها بأنظمة اتصالات، لكن ليبيا لم تلتزم به؛ فأحال الأطراف النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة السويسرية جنيف