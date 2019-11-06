القضاء التونسي يوعز بإيقاف مالك قناة الحوار بتهمة غسيل الأموال

أوعزت السلطات القضائية التونسية أمس الثلاثاء بتوقيف الإعلامي ومالك قناة الحوار الخاصة سامي الفهري للاشتباه في غسيل أموال ومخالفة القوانين.

حيث صرح المتحدث باسم الهيئة القضائية سفيان السليطي أنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة فساد مالي وغسيل أموال.

كما أوضح السليطي أن الفهري و10 أشخاص مثلوا أمام لجنة التحقيق الاقتصادية والمالية، وتواصلت التحقيقات لأكثر من 12 ساعة.

هذا أمرت النيابة العامة بإيقاف المسؤولة الحقوقية لشركة كاكتوس برود ووكيل الشركة.

يُذكر أن “كاكتوس” هي شركة إنتاج كان يملكها كل من بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وسامي الفهري.

ومنذ انتخاب قيس سعيد رئيساً لتونس الشهر الماضي أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقاً مالياً شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.