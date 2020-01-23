القضاء الجزائري.. يٌمدد الحبس لناشطين

تهمة إحباط معنويات الجيش تثير انتقادا حقوقيا في الجزائر. [إنترنت]

مدد القضاء الجزائري حبس ناشطين اثنين، اتهما بـ”إحباط معنويات الجيش”، وهي التهمة التي تثير انتقادا حقوقيا في الجزائر.

وبحسب مواقع محلية، فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان غرب الجزائر، بتمديد الحبس الاحتياطي للناشطين في الحراك الشعبي عصام سايح، ومحمد خواني.

وأكد نقيب المحامين الطاهر رقيق، أنه جرى إعادة الناشطين إلى السجن بالرمشي بتهمة “إحباط معنويات الجيش”.



وأشار إلى أن “الناشط محمد خواني رفض الإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق التي وجهها إليه بشأن التهم المنسوبة”.



وتابع بأن “القاضي استمع لأقوال عصام سايح، قبل أن يأمر بتمديد حبسه الاحتياطي وخواني، رافضا طلبات الإفراج عنهما من هيئة الدفاع”.