القضاء السويسري يفتح تحقيقا مع شركة سويسرية متّهمة بنهب النفط الليبي

كشفت وكالة فرانس برس عن فتح القضاء السويسري دعوى جنائية للاشتباه بارتكاب جرائم حرب عبر الضلوع في النهب في إطار تحقيق بشأن شبكة ليبية هربت وقودا من المحتمل أن الشركة السويسرية كولمار غروب قد تكون اشترته منها.

واعتبر مدير ترايل انترناشيونال، فيليب غرانت أن فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب ونهب يرسل إشارة قوية لكل الشركات العاملة في مناطق النزاع مفادها: من الضروري أن تحترم أنشطتها القانون الإنساني الدولي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي الخميس إلى تلقيه بلاغا في 2020 من منظمة غير حكومية ورسالة من مكتب اتصالات بخصوص غسيل الأموال يشيران إلى سياق متطابق.

وأوضح المكتب أن الأمر يتعلق بـ«شبكة لتهريب الديزل بحرا بعد نهبه من مصافي نفط تابعة للدولة الليبية بين عامي 2014 و2015 في سياق النزاع الليبي».

وبحسب الموقع الفرنسي، فبعد إجراء تحليل أولي للوقائع وتقييم قانوني للقضية، ثبت أن الشبهات “كافية”، وأمر مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري في نوفمبر 2020 بفتح قضية جنائية ضد مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب عبر الضلوع في النهب.