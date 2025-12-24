القضاء العراقي يحسم الجدل: السجن لكل من يلتحق بالقوات الأجنبية

أكد فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن القانون العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى دون إذن رسمي من الحكومة، في ظل جدل متصاعد حول مشاركة شبان عراقيين في النزاع الروسي–الأوكراني.

جاء ذلك خلال لقاء زيدان اليوم الأربعاء مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وأعضاء لجنة الأمر الديواني المكلفة بملف تجنيد العراقيين للقتال خارج البلاد. وأوضح زيدان أن النصوص القانونية واضحة، وأن من ينخرط في أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة قد يواجه عقوبات تصل إلى السجن وفقاً للقانون النافذ.

تأتي تصريحات رئيس القضاء في وقت يشهد جدلاً شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع لأشخاص يُزعم أنهم عراقيون يظهرون بزي عسكري روسي أو يتحدثون عن مشاركتهم في القتال.

وردت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي بتحرك رسمي لفتح ملف تجنيد المواطنين العراقيين في الحرب الروسية–الأوكرانية، وسط تحذيرات من استغلال شبكات وسطاء للشباب عبر وعود مالية وجنسية مقابل المشاركة في القتال، مما قد يضعهم في ظروف خطرة على الجبهات.

كما دعا السفير الأوكراني في بغداد إلى عدم جعل الشباب العراقي “وقوداً” للحرب، مشدداً على أن أوكرانيا لا تجنّد العراقيين، وأن أي تجنيد يتم من قبل روسيا أو وسطاء مرتبطين بها، مقابل وعود مغرية، مما يعرض الشباب لمخاطر كبيرة.

من جهتها، نفت المصادر الروسية الرسمية وجود حملات تجنيد واسعة للعراقيين، واعتبرت أن ما يحدث تطوع محدود أو شائعات، رغم وجود تقارير محلية ودولية عن شبكات تسعى لاستمالة العراقيين.