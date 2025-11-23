القضاء العسكري يبحث وضع خطة شاملة لدعم «ذوي الاحتياجات»

عُقد بمقر هيئة القضاء العسكري اجتماع موسّع ضم كلاً من مدير إدارة التوجيه المعنوي، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة الشهداء والأسرى والمفقودين، ومعاون إدارة الخدمات الطبية، وآمر شعبة التثقيف والتوعية، إضافة إلى رئيس المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من أعضائها.

واستعرض رئيس المفوضية خلال الاجتماع عرضاً شاملاً تضمّن أهداف المفوضية ومهامها والخدمات التي تقدمها وفق المعايير العالمية المعتمدة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المشاريع التي تشرف عليها وآليات تنفيذها بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون بين المفوضية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، بما يسمح بالاستفادة من خبرات المفوضية في دعم منتسبي الجيش الليبي من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد الحضور على أهمية استمرار هذه الاجتماعات بهدف وضع أطر تنفيذية واضحة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة لهذه الشريحة تقديراً لتضحياتها ودورها الوطني.