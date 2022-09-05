القضاء الفرنسي يقضي بسداد ديون ليبيا لشركات سويسرية من أصول مؤسسة النفط

قالت صحيفة جون أفريك الفرنسية إنّ القضاء الفرنسي أصدر حكما يقضي بسداد ديون ليبيا خلال فترة حكم القذافي لثلاث شركات سويسرية وذلك من خلال أصول المؤسّسة الوطنية للنفط المنبثقة من الدّولة.

وذكرت الصحيفة أنّ محكمة باريس اعتبرت أنّ المؤسّسة الوطنية كانت تشرف على إدارتها الدولة بشكل مباشر، مطالبة بخلاص الشّركات السويسرية وهي مجموعة جلولي للاتصالات إيزي ميديا وسيسماد ترافل ومصحة لا تور.

وتمكّنت الشّركات السّويسرية الثلاث من كسب القضية في الطّور الابتدائي ما يمهّد الطريق لاسترداد ديونها من أصول شركة نفطية حكومية مقرّها في فرنسا.

وذكرت جون أفريك أنّ قرار محكمة باريس استنكرته المؤسّسة الليبية للنفط، لكن كلّ المعطيات أثبتت أنّ مزاعم الشّركة خاطئة وذلك بالاعتراف بأنّ المؤسّسة الوطنية هي منبثقة من الدّولة الليبية.

وبحسب الصحيفة فإنّ القضاء الفرنسي يخوّل للشّركات السويسرية الثلاث استرداد ديونها من الدّولة الليبية من خلال أصول المشروع المشترك مبروك أويل في فرنسا، وهذا يعني بشكل ملموس أنّ المؤسّسة الوطنية للنفط تعوّض هذه الشركات عن عائدات بيع أسهمها في مبروك أويل.