القضاء اللبناني يبرئ الفنان «فضل شاكر»

أصدرت محكمة جنايات بيروت، الأربعاء، حكماً ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، وذلك بعد جلسات امتدت لأشهر شملت الاستماع إلى شهادات الادعاء والدفاع، وفق ما نقلته مصادر قضائية ووسائل إعلام.

وقضت المحكمة بأن الأدلة القانونية غير كافية لإثبات التهمة الموجهة إلى شاكر في حادثة تعود إلى عام 2013 في مدينة صيدا، مشيرة إلى وجود تضارب في أقوال الشهود، وعدم وجود اعترافات تدينه من باقي المدعى عليهم، بينهم الشيخ أحمد الأسير.

كما أشارت حيثيات الحكم إلى وجود تنازل سابق عن الدعوى من قبل المدعي، إضافة إلى ما وُصف بـ”الإسقاطات” في الملف القضائي، ما ساهم في تعزيز قرار البراءة في هذه القضية.

ومن المنتظر أن يمثل فضل شاكر أمام قاضي المحكمة العسكرية في بيروت العميد وسيم فياض في 26 مايو الجاري، في جلسة مخصصة للاستماع إلى شهود إضافيين ومرافعة الادعاء العام، إلى جانب تقديم الدفوع القانونية من فريق الدفاع.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مسار قضائي مستمر في قضايا أخرى مرتبطة بالفنان اللبناني، في وقت لم يستبعد فيه تأجيل الموعد في حال تزامنه مع عطلات رسمية.

ويُنظر إلى الحكم الجديد باعتباره تطوراً مهماً في الملف القضائي لفضل شاكر، خصوصاً أنه يأتي بعد سنوات من الملاحقات والأحكام الغيابية السابقة، التي صدرت بحقه في قضايا مختلفة، قبل أن تتغير مسارات الإجراءات القانونية لاحقاً.

وكان الفنان اللبناني قد سلّم نفسه لمخابرات الجيش في أكتوبر 2025، ما أدى إلى سقوط الأحكام الغيابية بحقه قانونياً وإعادة فتح ملفات المحاكمة.