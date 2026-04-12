القضاء يصدر حكماً بالإعدام في «واقعة قتل» تعود إلى 2021

أصدرت محكمة جنايات الزاوية حكماً يقضي بإدانة المتهم م.ع.أ.ع في قضية قتل عمد تعود وقائعها إلى عام 2021، وذلك بعد نظر الدعوى التي أقامتها النيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة في مكتب النائب العام الليبي أنها أقامت الدعوى العمومية ضد المتهم، حيث انتهت المحكمة إلى إدانته في عدد من التهم الموجهة إليه.

وقضت المحكمة بعقوبة الإعدام قصاصاً عن واقعة قتل المجني عليه علي أبو عجيلة قري.

كما قررت المحكمة إفقاد المحكوم عليه الأهلية القانونية ضمن الحكم الصادر بحقه.

وأصدرت المحكمة كذلك حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة حيازة سلاح وذخيرته دون الحصول على ترخيص قانوني.

كما قضت بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ عن تهمة إحداث أذى بسيط بحق مجني عليه آخر باستخدام السلاح، إضافة إلى إتلاف مال منقول باستعمال العنف.

وفي المقابل، برأت المحكمة المتهم من تهمة الشروع في قتل المجني عليهما (ج.م) و(ف.ق).