القضاء يصدر حكماً بـ«الإعدام» بحق متهمَيْن بجريمة قتل

أعلنت النيابة العامة في ليبيا إقامة الدعوى الجنائية بحق متهمَيْن في قضية مقتل المواطن عبد الناصر الهمالي، بعدما كشفت التحقيقات تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد استهدفت المجني عليه.

وذكرت النيابة العامة، عبر مكتب النائب العام الليبي، أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت في جلستها الأخيرة حكماً بإدانة المتهمَيْن، وقضت بمعاقبتهما بالإعدام رمياً بالرصاص على خلفية جريمة القتل.

كما أصدرت المحكمة حكماً إضافياً يقضي بحبس المتهمَيْن لمدة سنة واحدة، بعد ثبوت تورطهما في إتلاف منقولات مملوكة للمجني عليه عبد الناصر الهمالي.

وتأتي هذه الأحكام ضمن القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الليبية في إطار ملاحقة جرائم القتل العمد وتعزيز تطبيق القانون، وسط تشديد قضائي على الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الأرواح والممتلكات.