القضية الفلسطينية تتصدر الساحة العالمية.. تشيلي والمقاتل يرفعان الراية

في تطورين منفصلين يعكسان تصاعد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، تعهد الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش بتكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة، في حين هتف المقاتل الإيرلندي بادي مكوري بشعار “الحرية لفلسطين” خلال فوزه على خصمه الإسرائيلي في نزال للفنون القتالية المختلطة في العاصمة الإيطالية روما.

خلال خطاب استمر ثلاث ساعات أمام الكونغرس التشيلي بمدينة فالباريسو، أعلن بوريتش عن سلسلة من المبادرات السياسية والاجتماعية، أبرزها تعزيز الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وشدد على أن بلاده اتخذت عدة إجراءات احتجاجية، منها استدعاء السفير التشيلي لدى تل أبيب، وسحب الملحقين العسكريين، والمشاركة في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن تعليق التعاون العسكري، ودعم مبادرة إسبانيا لحظر تصدير الأسلحة.

كما كشف بوريتش عن مشروع قانون مرتقب لحظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة “بشكل غير قانوني”، مؤكداً أن هذه الخطوات تستهدف الحكومة الإسرائيلية وليست موجهة ضد الشعب الإسرائيلي، كما دان حركة حماس ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

في السياق نفسه، أثار المقاتل الإيرلندي بادي مكوري تفاعلاً واسعاً بعدما هتف “الحرية لفلسطين” أثناء نزاله مع الإسرائيلي شوكي فاراج، ضمن بطولة Cage Warriors 189 للفنون القتالية المختلطة، وخلال المواجهة التي انتهت بفوز مكوري بالإجماع، ردد المقاتل الشعار السياسي الصريح أمام خصمه، ورفع علم فلسطين على كتفيه بعد إعلان النتيجة، وسط ترديد جماعي للهتاف ذاته من قبل الحضور في القاعة.

ونشر مكوري لاحقاً عبر حسابه على “إنستغرام” مقاطع من النزال، معلقاً بكلمة “عدالة الشارع”، في موقف لقي إشادة واسعة من ناشطين ومتضامنين مع القضية الفلسطينية.

ويأتي هذان الحدثان في ظل تصاعد الغضب الشعبي والدولي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة، وما تسببه من خسائر بشرية ومآس إنسانية متواصلة منذ أشهر.

🚬 😅 A huge win for Paddy McCorry, a big player in the Middleweight division. Giving the fans what they want🇮🇪#CW189 pic.twitter.com/ArV14M8fHR — Cage Warriors (@CageWarriors) May 31, 2025