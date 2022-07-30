«القطراني»: مناقشة إنشاء المنطقة الحرة الكفرة سيكون في اجتماع رئاسة الوزراء القادم

أطلع نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، خلال لقاءه مع عضو المجلس البلدي الكفرة ، رئيس اللجنة التأسيسية المنطقة الحرة الكفرة مفتاح خليل الزوي وبحضور وكيل وزارة الداخليةفرج اقعيم على أوضاع البلدية بشكل كامل.

وناقش اللقاء أوضاع بلدية الكفرة ، واحتياجاتها وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطرق ، ومنها طريق الكفرة ابوزريق التي تمتد على مسافة 225 كم ، والذي اُنجز منه 30 كم حتى ألان بدلا من 90 كم، وموضوع الوقود.

وأكد القطراني خلال مناقشة إصدار قرار بإنشاء المنطقة الحرة الكفرة أن القرار سيكون ضمن بنود اجتماع رئاسة الوزراء القادم، مشدداً على ضرورة توفير احتياجات بلدية الكفرة وخاصة فيما يتعلق بتوفير الوقود للشركات المنفذة لمشاريع البلدية ، بالتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.