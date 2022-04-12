«القطراني» يبحث مع مجلس التخطيط الوطني توحيد المؤسسات ودمجها

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب علي القطراني مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، الاثنين في بنغازي، آلية توحيد المؤسسات ودمجها بالشكل المطلوب وفقا لخطة واضحة.

وأكد رئيس مجلس التخطيط الوطني أنّهم تواصلوا مع أكثر من 100 مؤسسة؛ لأجل توحيدها وتفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات وإعطائها الصلاحيات الكاملة! لتسهيل الخدمات للمواطنين.

من جهته شّدد القطراني، على عمل مجلس التخطيط الوطني وجهوده لتوحيد المؤسسات، وتفتيت المركزية، مؤكدا على أهمية دور المجلس في وضع الاستراتيجيات العامة للدولة، وفقا للمكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء.