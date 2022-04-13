«القطراني» يبحث مع مسؤولي مطار بنينا صرف مرتبات موظفي الخدمات الأرضية بالمطار

بحث نائب رئيس الحكومة المكلّف من مجلس النواب علي القطراني مع مدير محطة مطار بنينا خليفة البرغثي كيفية معالجة مرتبات الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار بنينا الدولي.

وناقش القطراني في الاجتماع الذي ضم مدير منطقة بنغازي عبد السلام ناجي ورئيس شركة الخطوط الليبية حامد سباق تقديم كل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار عمل الشركة بالشكل المطلوب ودون توقف.

ومن جانبه ثمّن القطراني دور الشركة الهام في إدارة الخدمات التشغيلية بمطار بنينا الدولي رغم الظروف التي تمر بها، متطرقا في الوقت نفسه إلى وضع حلول سريعة وناجحة لحل هذه الإشكالية وصرف المرتبات في أقرب وقت.