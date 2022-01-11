«القطراني» يدعو السفير التركي لزيارة المنطقة الشرقية

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، أمس الاثنين، في العاصمة طرابلس السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وأعرب السفير التركي خلال اللقاء، عن حرص بلاده على دعم جهود المسار السياسي من خلال الاستماع إلى كل وجهات النظر، من كافة الأطراف السياسية، مضيفاً أن بلاده قد دعت في وقت سابق عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث في سُبل إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الليبية.

كما أكد السفير على ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة ووضع الترتيبات اللازمة لها بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي والدولة التركية.

من جهته أوضح النائب بأن الخطوات التي تتخذها القيادة التركية تجاه الملف الليبي في الوقت الحالي من خلال الاستماع لكافة الأطراف الفاعلة في ليبيا لغرض المساهمة في دعم الاستقرار سيكون لها الأثر الجيد على ما تؤكد عليه الحكومة دائماً، وهو أن ليبيا دولة ذات سيادة ويقتصر دور الدول الشقيقة والصديقة على تقديم الدعم للمؤسسات الليبية لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي والعسكري القائم حالياً، وفق قوله.

هذا وأكد القطراني أيضاً، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، ووجه ددعوةً رسميةً للسفير لزيارة المنطقة الشرقية في الأيام القليلة القادمة للبدء الفعلي في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار .