«القطراني» يُؤكد سعيه حكومته لتفتيت المركزية

أكد أعضاء المجلس التسييري لبلدية سوسة، دعمهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والقرارات التي تصدر عنها كونها حكومة شرعية نالت الثقة من مجلس النواب.

جاء ذلك في اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء المكلف من مجلس النواب، علي القطراني، مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية سوسة في بنغازي، الثلاثاء، لبحث ملف الإدارة المحلية ومعالجة مشكلة المركزية.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية سوسة، فإن القطراني أكد سعيه لتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارة المحلية وإعطاء صلاحيات أوسع للبلديات، بما يُسهم في تفتيت المركزية، فور تسلم الحكومة مهامها من العاصمة طرابلس.

كما أشاد القطراني خلال الاجتماع، بدور البلديات بصفة عامة في تقديم الخدمات للمواطن بوصفها الأداة التنفيذية للحكومة