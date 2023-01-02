«القطراني» يُؤكد على ضرورة البدء في إجراء الانتخابات البلدية

شدّد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب علي القطراني على ضرورة إجراء انتخابات مجالس البلدية حسب الموعد المحدد من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه القطراني مع رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع العوامي ، ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي ابوبكر الزوي وذلك للوقوف على جاهزية اللجنة ومدى استعدادها لانطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية.

من جانبه، قال العوامي إنّ اللجنة باشرت عملها من المقر المُعد لها وأنّ البداية الفعلية لإنتخابات المجالس البلدية قد حانت تحقيقاً لإرادة المواطنين وترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأضاف العوامي أنّ الإنتخابات قد قُسمت على مراحل، وأنّ المرحلة الأولى ستكون بالبلديات التي تم تسميتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمدينة بنغازي، وأعلن من خلاله خطة عمل اللجنة بعد انطلاق عملها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.