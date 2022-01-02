«القطراني» يُباشر مهامه من العاصمة طرابلس

أعلن صلاح الغزالي مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عزم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، مباشرة مهام عمله من مكتبه في ديوان المجلس في العاصمة طرابلس منتصف الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى.

ونفى الغزالي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن تكون مسألة عدم مباشرة القطراني لمهامه من طرابلس انقطاعا عن العمل، مؤكدا أنه كان يباشر مهام عمله الاعتيادية من ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وقال الغزالي إن الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والنائب الأول القطراني، كان بسبب ما وصفه بعدم العدالة في توزيع الوظائف بين الأقاليم الثلاثة والبطء في تنفيذ المشاريع وعدم إعطاء صلاحيات لنائبي رئيس مجلس الوزراء.

وكشف الغزالي عن توسط بعض الأطراف لحل الإشكاليات بين رئيس الحكومة، والنائب الأول من بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، عن عودته للعمل من العاصمة طرابلس الأسبوع القادم، بعد حل عدد من الإشكاليات فيما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية ومطالبهم، وتنفيذ المشاريع، وذلك بوساطة وتدخل عدة أطراف منها البعثة الأممية وبعض النوّاب، لإيجاد تسوية.