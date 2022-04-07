«القطراني» يُشكل لجنة لمتابعة تقديم الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية

أصدر نائب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النّواب علي القطراني، الأربعاء، قراراً بالتنسيق مع وزير الصحة عثمان عبد الجليل، يقضي بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء لمتابعة تقديم الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية.

ونص القرار على تسمية د. حسن عياد رئيسا للجنة، ود. محمد التومي نائباً له، وبعضوية د. ملهم الدرسي وسليمان نشاد وهمام الورفلي.

وأكد القرار ضرورة تنسيق اللجنة المكلفة مع وزير الصحة بالحكومة الليبيبة، عثمان عبد الجليل، بخصوص الترتيبات المالية أو توريد المستلزمات الطبية أو إجراء الصيانات الإنشائية.