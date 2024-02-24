القطط… سلاح أوكرانيا السري في حربها مع روسيا

لعبت القطط دوراً رئيسياً في دعم الجنود الأوكرانيين منذ أن بدأت الحرب في فبراير 2022، حيث ساعدت كييف في جمع أموال التبرعات للجيش.

وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، فقد نجحت الصفحات والحسابات التي تم إنشاؤها لبعض القطط على وسائل التواصل الاجتماعي في جمع تبرعات بآلاف الدولارات لشراء المعدات والأسلحة لجنود الخطوط الأمامية.

ومن بين هذه القطط، القط شايبا المملوك لأولكسندر لياشوك، وهو جندي من أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وقال لياشوك إنه وقطه، الذي لم يفارقه منذ بداية الحرب، جمعا نحو 80 ألف دولار من حملات جمع التبرعات على مواقع التواصل، وقد أرجع ذلك إلى شعبية شايبا الشديدة بين المستخدمين.

وبفضل جهود شايبا في جمع التبرعات، قال لياشوك إنه تمكن من شراء ثماني مركبات عسكرية لوحدته، ومدفع مضاد للطائرات المسيَّرة، وكاميرا تصوير حراري.

ومن بين القطط الأخرى، التي برزت في هذا الصراع، القط ستيبان الذي يمتلك حسابه على «إنستغرام» 1.4 مليون متابع.

وقالت مالكته آنا فولوديميريفنا دميترينكو إن ستيبان يلعب دوراً حيوياً في حملات جمع التبرعات للجيش الأوكراني، وأن لديه متجراً خاصاً عبر الإنترنت، وأضافت أنها وقطها ساعدا في جمع مبلغ 665 ألف دولار لمساعدة اللواء الثالث عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني على شراء أنظمة حرب إلكترونية ومعدات الاستطلاع لمساعدة جهوده الحربية.

وفي عام 2022، أصبح ستيبان أيضاً سفيراً لمشروع «أنقذوا الثقافة الأوكرانية»، وهو مشروع مخصص لترميم الممتلكات الثقافية الأوكرانية التي تضررت أثناء الغزو الروسي.

الإضافة إلى ذلك، فقد ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية قبل عدة أشهر أن كييف بدأت في إرسال القطط إلى الخطوط الأمامية للقتال لمكافحة الفئران والجرذان التي تغزو الخنادق الأوكرانية.