«القلعي» يبحث مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا

بحث الدكتور مختار عمار القلعى نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري مع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس جمعية “الصناع المصريون”، اليوم /الأربعاء/، مساهمة الشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا.

كما بحثا خلال اللقاء الذي عقد بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بمصر بحضور الدكتور هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ووفد الاتحاد، التعاون المشترك والمشاركة بمعرض «صنع فى مصر» بليبيا، والمقام في طرابلس خلال الفترة من 21 وحتي 24 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان على أهمية التعاون مع الجانب الليبي، خاصة فى ظل النهضة الصناعية التى تشهدها المدينة، من صناعات مختلفة، طبقا لمتطلبات السوق الليبي، وأيضا في ظل حرص الحكومة الجديدة على دعم الصناعة الوطنية.