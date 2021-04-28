القماطي: خروج «حفتر» من المشهد أصبح أمراً ضرورياً

قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، إن خروج خليفة حفتر من المشهد أصبح أمراً ضرورياً.

ووصف القماطي واقعة منع طائرة وفد حكومة الوحدة الوطنية من الهبوط في مطار بنينا ببنغازي بـ”محاولة العسكر عرقلة الحكومة”.



وأشار القماطي إلى أن جوهر المشكلة هو صراع بين مشروع مدني ومشروع حفتر لحكم عسكري مطلق.

وأضاف: “سياسة إرضاء حفتر واستيعابه لن تجدي أبدًا.. ولن تستقر ليبيا إلا بخروجه من المشهد، فهو الجزء الأغلب من المشكلة وليس جزءًا من الحل”.

ما تم بالأمس في #بنغازي من عرقلة لعمل حكومة الوحدة الوطنية ليس سببه اخوتنا في شرق ليبيا. جوهر المشكلة هو صراع بين مشروع مدني ومشروع #حفتر لحكم عسكري مطلق.

سياسة ارضاء حفتر واستيعابه لن تجدي ابدا، ولن تستقر #ليبيا الا بخروجه من المشهد فهو الجزء الاغلب من المشكلة وليس جزءا من الحل. — Guma El-Gamaty (@Guma_el_gamaty) April 26, 2021