القماطي: خروج «حفتر» من المشهد أصبح أمراً ضرورياً

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 02:14 نُشر: الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 02:14
ليبيا
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جوهر المشكلة هو صراع بين مشروع مدني ومشروع حفتر لحكم عسكري مطلق

قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، إن خروج خليفة حفتر من المشهد أصبح أمراً ضرورياً.

ووصف القماطي واقعة منع طائرة وفد حكومة الوحدة الوطنية من الهبوط في مطار بنينا ببنغازي بـ”محاولة العسكر عرقلة الحكومة”.

وأشار القماطي إلى أن جوهر المشكلة هو صراع بين مشروع مدني ومشروع حفتر لحكم عسكري مطلق.

وأضاف: “سياسة إرضاء حفتر واستيعابه لن تجدي أبدًا.. ولن تستقر ليبيا إلا بخروجه من المشهد، فهو الجزء الأغلب من المشكلة وليس جزءًا من الحل”.

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