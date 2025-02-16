«القمة الإفريقية» تهاجم إسرائيل وتصدر بياناً «شديد اللهجة»

أدان البيان الختامي، للقمة الأفريقية، اليوم الأحد، “بشدة الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة”.

وقال البيان الختامي، إن “إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين”، مشدداعلى ضرورة محاكمتها دوليا.

وأكد رفض الدول الأفريقية لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية، داعيا إلى وقف التعاون والتطبيع مع إسرائيل حتى ينهي الاحتلال وعدوانها على فلسطين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و”دول عربية أخرى”، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة “حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها”.

وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على “استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي”.