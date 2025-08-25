القمة الكورية اليابانية تشعل غضب الشمال: لن نسمح بالهيمنة الأمريكية في المنطقة

تصاعدت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد أن هاجمت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، القمة الأخيرة بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، ووصفتها بأنها “عرض دبلوماسي” يهدف إلى تبديد سوء الفهم من جانب واشنطن، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأشارت الوكالة إلى أن القمة التي عقدت يوم السبت في طوكيو، قبل المحادثات المرتقبة بين لي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، جاءت بهدف تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي بين سيئول وطوكيو وواشنطن، إلا أن بيونغ يانغ اعتبرت هذه الخطوة “إظهاراً شكلياً” لتأييد كوريا الجنوبية لليابان، ومحاولة لتأكيد ولاء سيئول لأمريكا، بما يعكس قلقها من موقف الحاكم الحالي لكوريا الجنوبية تجاه واشنطن.

وقالت الوكالة إن رغبة الرئيس الكوري الجنوبي في إبراز “عقيدته المؤيدة لليابان” قد تؤدي إلى “تفاقم الأزمة الأمنية في المنطقة”، مشيرة إلى أن القمة كشفت عن “طبيعته العدائية المقيتة”.

وأضافت أن سيئول تستخدم السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كـ”ورقة مساومة” لتحقيق أهداف التعاون العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وحذرت بيونغ يانغ من أنها “لن تظل أبداً متفرجة على الوضع المقلق الذي تخلقه الولايات المتحدة وأتباعها الساعين إلى الهيمنة”، مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات ردعية إذا استمر ما وصفته بمحاولات الضغط الأمريكي والتدخل في الشؤون الإقليمية.

وتعكس هذه التصريحات التوتر المستمر بين الكوريتين، الذي يتزامن مع محادثات رفيعة المستوى بين سيئول وواشنطن لتعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي مثل هذه الاجتماعات إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.