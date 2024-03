القمودي: منظمات المجتمع المدني في ليبيا تتعرض لحملة تضييق مكثفة

21 مارس 2024 جنيف – سويسرا كلمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الطاهر الخيرية الأستاذ سالم القمودي أمام الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف 21 – March – 2024 Geneva – Switzerland Speech of the Chairman of the Board of Directors of Sheikh Tahir Al-Zzawi charity organization, Mr. Salem Al-Qamoudi, before the 55th session of the Human Rights Council in Geneva