القنصلية الليبية بإسطنبول تُوضح ملابسات عودة 9 مواطنين دون إجراء الكشوفات لهم

أوضحت القنصلية الليبية بإسطنبول ملابسات عودة 9 مواطنين من العالقين في تركيا إلى ليبيا عبر مطار مصراتة الدولي أمس الثلاثاء دون إجراء الكشوفات لهم.

جاء ذلك في خطاب وجهته القنصلية إلى مدير الإدارة العامة للرقابة الخارجية بهيئة الرقابة الإدارية تحصلت عين ليبيا على نسخة منه.

وأفادت القنصلية بأن الخطة المتبعة لديهم في ترحيل المواطنين العالقين في تركيا تستند على الحجر الصحي لمدة 14 يوماً مع إجراء اختبار (Covid- 19 PCR) قبل بداية الحجر واختبار آخر قبل العودة، وتصدر إفادة معتمدة ومرفق بها نتيجة الاختبارين تمنح للمواطن قبل عودته إلى أرض الوطن، ولا يسمح للمواطنين بالصعود إلى الطائرة دون إبراز إسوارة اليد وذلك تحفظاً لمنع تجاوز هذه الترتيبات.

وفيما يتعلق بما حدث يوم أمس الثلاثاء، أوضحت القنصلية أنه بناءً على اتصال من قِبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي قام بمشاورات مع رئيس لجنة متابعة عودة الليبيين العالقين بالخارج بشأن السماح “لأسرة شهيد” والمكونة من والدته وأفراد أسرته لحضور مراسم دفن الشهيد، وطلب الإذن بالسماح لهم بالصعود إلى الطائرة من مطار إسطنبول على أن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية بمطار مصراتة الدولي.

وأكدت القنصلية الليبية بإسطنبول حرصها الشديد على اتباع الإجراءات الخاصة بعودة العالقين والتي تضمن سلامتهم وسلامة المواطنين في أرض الوطن، منوهةً بأن ما حدث في هذه الرحلة يعتبر استثناء جاء بناءً على طلب جهات عليا مسؤولة في الدولة ضمنت أن يتم استقبال الأشخاص المذكورين واتخاذ الاحتياط وإبلاغ الجهات الصحية والمعنية بمتابعة حالتهم، بحسب نص الخطاب.

وبدأت أمس الثلاثاء رحلات عودة العالقين إلى مطار مصراتة الدولي على أن تستمر 5 أيام تليها رحلات العالقين بتونس ثم مصر وبقية البلدان.

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