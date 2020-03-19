القنصلية الليبية بتونس تطلق برنامجا لدعم الليبيين العالقين

توفير المسكن والعلاج للمواطنين الليبيين [انترنت]

طالب مصدر دبلوماسي ليبي، من الليبيين العالقين في تونس من سكان شرقي ليبيا، بتجهيز صور لجواز السفر وختم دخول تونس ليتم إيصالها مباشرة بمدير المكتب الصحي بالقنصلية الليبية عزالدين الفرجاني.

وقال المصدر أنه “بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس قامت القنصلية الليبية برئاسة القنصل محمد اقريو، والمكتب الصحي برئاسة الدكتور هيثم شعبان و الدكتور عزالدين الفرجاني بإطلاق برنامج لدعم الليبيين العالقين بمطارات تونس”، مضيفاً إلى “توفير المسكن والعلاج للمواطنين الليبيين”.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن “القنصلية الليبية بتونس تعتبر أول قنصلية تهتم بالرعايا الليبيين العالقين بالخارج”.

ويذكر بأن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض حتى الآن وأنها تفحص الوافدين من الخارج عبر الموانئ والمطارات.

واقتربت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 200 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض “كوفيد 19” انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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