القنصلية الليبية في إسطنبول تصدر تنبيهاً للمواطنين بشأن «حظر التجمعات»

في ضوء إعلان والي إسطنبول، عن حظر جميع أنواع التجمعات والمظاهرات خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس 2025، أصدرت القنصلية الليبية في المدينة تنبيهاً هاماً للمواطنين الليبيين المقيمين هناك.

ودعت القنصلية في بيانها المواطنين إلى “توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء قدر الإمكان بالقرب من أماكن الإقامة”، كما شددت على “ضرورة حمل الأوراق الثبوتية الشخصية في جميع الأوقات”.

وأوضحت القنصلية أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار “ضمان سلامة وأمن المواطنين الليبيين المقيمين في المدينة خلال فترة الحظر المعلنة”.

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