القنصل السعودي في الإمارات يترك منصبه!

أعلن القنصل السعودي في دبي والإمارات الشمالية عبد الله المطوع، مغادرته منصبه، دون الكشف عن الأسباب، بعد رحلة دبلوماسية امتدت خمس سنوات.

وقال المطوع في منشور على منصة “إكس”: “يحين اليوم وقت الرحيل، وأغادر بيتي الثاني القنصلية العامة في دبي والإمارات الشمالية، بعد رحلة من العمل والعطاء بدأت في يناير 2021”.

وأضاف أنه يأمل أن يكون قد وُفِّق في أداء الأمانة وتمثيل المملكة خير تمثيل، مقدمًا اعتذاره في حال حدوث أي تقصير، ومعبّرًا عن شكره وامتنانه لوزير الخارجية ونوابهم وجميع المسؤولين في وزارة الخارجية على الدعم والثقة طوال فترة عمله.

وشهدت فترة عمل المطوع تعزيز العلاقات الدبلوماسية والخدمات القنصلية بين المملكة والإمارات، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والخدمات القنصلية، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

أرجو من الله أن أكون قد وُفِّقت في أداء الأمانة وتمثيل وطني… — عبدالله بن منصور المطوع (@abadyalmutawa) January 1, 2026