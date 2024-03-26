القنصلية السودانية: ليبيا الدولة الوحيدة التي فتحت حدودها على لاستقبال النازحين

استقبل وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، بمقر الوزارة في بنغازي القنصل العام السوداني عبدالرحمن محمد.

وأكد الوزير الحويج، على أهمية استقرار دولة السودان الشقيقة وإنهاء الحرب فيها وأن استقرار السودان من استقرار ليبيا.

بدوره، أشاد القنصل العام السوداني في ليبيا بجهود الحكومة الليبية المكلفة وقيادة قوات حفتر في معالجة ومساعدة النازحين من الحرب الدائرة في السودان.

وقال القنصل محمد: إن ليبيا هي الدولة الوحيدة التي فتحت حدودها على مصراعيها لإستقبال النازحين، مقدما رسالة شكر إلى الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد.