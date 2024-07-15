القنصل العام المغربي يشيد بمستوى العلاقات مع ليبيا

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، القنصل العام للمملكة المغربية سعيد بنكيران.

وتم خلال اللقاء “التباحث حول بعض القضايا ذات الأهتمام المشترك من بينها أوضاع الجالية المغربية في مناطق إطار الحكومة الليبية”.

وأكد “الحويج” خلال اللقاء، “على عدم وجود اي موقوف أو مسجون أو محكوم من الجنسية المغربية في مناطق إطار الحكومة الليبية”، مشيرا إلى أن “الأشقاء المغاربة مرحب بهم للعمل والأقامة أسوة باشقائهم العرب الأفارقة والأجانب في ليبيا في كنف دولة القانون والمؤسسات”.

من جانبه، أشاد القنصل العام للمملكة المغربية سعيد بنكيران، “بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين ليبيا والمملكة المغربية”، مؤكداً على أن “الجانبين يعتزمان تحقيق المزيد من النجاحات وتفعيل بنود خطة العمل المشتركة من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب”، و” مشيدًا بمستوى الأمن والاستقرار في المدن والمناطق في إطار الحكومة الليبية بفضل القوات المسلحة وكافة الاجهزة الامنية”.

معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية د.عبدالهادي الحويج يستقبل القنصل العام للمملكة المغربية. استقبل… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي " الحكومة الليبية "‏ في الأحد، ١٤ يوليو ٢٠٢٤