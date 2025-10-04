بعد وصولهم من «عمر المختار».. استقبال حافل للمواطنين الليبيين بإسطنبول

استقبل القنصل الليبي في إسطنبول، صلاح الكاسح، اليوم، المواطنين الليبيين الذين كانوا على متن سفينة عمر المختار، وذلك بعد وصولهم إلى الأراضي التركية.

وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لعودتهم الفورية إلى طرابلس عبر طائرة خاصة وفرتها حكومة الوحدة الوطنية.

وكان أفاد القنصل الليبي في إسطنبول صلاح الكاسح بأن سبعة مواطنين ليبيين كانوا على متن سفينة عمر المختار من المتوقع وصولهم مساء اليوم إلى الأراضي التركية.

وأوضح الكاسح في تصريح لمنصة “حكومتنا” أن وصولهم تمهيداً لعودتهم الفورية إلى طرابلس عبر طائرة خاصة جُهزت خصيصاً لهذا الغرض، ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة الملف.

وأضاف الكاسح أن القنصلية الليبية في إسطنبول تتابع الترتيبات النهائية لاستقبالهم وتأمين انتقالهم مباشرة إلى مطار طرابلس.

وأكد أن الأسماء التي من المتوقع وصولها تشمل محمد الشريف عيسى، صلاح عبدالعاطي العزومي، عمر سليمان الحاسي، نبيل فتحي السوكني، مالك حسن القطيط، حسين رمضان بركة، وعبدالرزاق عبد الهنيش.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومةعبد الحميد الدبيبة، أنها باشرت منذ الساعات الأولى لحادثة اعتراض السفينة الليبية عمر المختار المشاركة في أسطول الصمود، اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين الليبيين المشاركين ومتابعة أوضاعهم حتى عودتهم إلى الوطن سالمين.

وبحسب بيان الوزارة، تم تكليف فريق من المحامين الدوليين لمتابعة الملف عبر القنوات القانونية والإنسانية المعتمدة، فيما تتابع سفارة ليبيا في عمان مجريات القضية والتنسيق بشأن ترتيبات الإفراج والترحيل بالتواصل المستمر مع الوزارة في طرابلس.

وأكدت الوزارة أن جميع المواطنين الليبيين على متن السفينة في صحة جيدة، وقد تمت مقابلتهم من قبل فريق الدفاع للاطمئنان عليهم، ضمن متابعة مستمرة من الجهات المختصة.

كما أشارت إلى أنه من المقرر الإفراج اليوم عن أربعة من النشطاء الليبيين، مع استمرار الجهود لضمان الإفراج عن باقي المشاركين خلال فترة وجيزة، وتم تجهيز طائرة خاصة لإعادتهم إلى أرض الوطن فور استكمال الإفراج عنهم عبر الأردن بالتنسيق مع السفارة الليبية في عمان.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير، مجددة تضامنها مع الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة المدنيين في فلسطين.