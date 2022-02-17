القنصل اليوناني ووفد من هيئة طيران بلاده يتفقدون مطار بنينا الدولي

أجرى القنصل العام لجمهورية اليونان رفقة وفد من هيئة الطيران المدني اليوناني بزيارة تفقدية إلى مطار بنينا الدولي.

وكان في استقبالهم مدير عام مطار بنينا الدولي ومساعده ومدير الشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي ومدير مصلحة الطيران المدني وعدد من مدراء ورؤساء وآمري الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار.

وتهدف الزيارة بحسب المكتب الإعلامي لمطار بنينا الدولي إلى التعرف على إجراءات تسيير الرحلات بالمطار والإجراءات المصاحبة، وذلك للتعرف على إمكانية فتح الخط الجوي «بنغازي ـ أثينا».

وقام الوفد بجولة ميدانية لعدد من المرافق والأجهزة داخل المطار والوقوف عن كثب على طبيعة عملها والبروتوكلات المعمول بها، مبديا ارتياحه لطبيعة العمل داخل المطار.