القنيطرة.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين احتجّوا على احتلال قريتهم

نظم عدد من أهالي قرية “السويسة”، بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، مظاهرة ضد احتلال إسرائيل لأراضيهم، عقب إسقاط نظام “بشار الأسد”.

وأصيب 4 أشخاص على الأقل اليوم الأربعاء، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين، بعد أن فتح جنود إسرائيليون نيران أسلحتهم من المناطق التي تمركزوا فيها باتجاه المتظاهرين.

وأشارت المعلومات، “إلى أن مجموعة من الشبان والأطفال كانوا في محيط الثكنة احتجاجا على التوغل الإسرائيلي في المنطقة أدى ذلك لإطلاق النار عليهم من قبل القوات الإسرائيلية”.

هذا “وتحتل إسرائيل منذ حرب 5 يونيو 1967، معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت التطورات الأخيرة واحتلت المنطقة السورية العازلة في محافظة القنيطرة، معلنة انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام1974”.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على 95% من محافظة القنيطرة السورية، وركب أبراج اتصالات غرب بلدة حضر”.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، أن “هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل”، مؤكدا أن “الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها”.

#متابعة: أُصيب أربعة مدنيين، بينهم طفل، جراء إطلاق نار من قوات إسرائيلية في ثكنة الدواية بمحيط قرية سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، وفقاً لمصدر محلي لدرعا 24



أوضح المصدر أن الطفل أصيب بطلق ناري في ظهره وتم نقله إلى أحد مستشفيات دمشق لتلقي العلاج، فيما أصيب شاب آخر في بطنه ويخضع… pic.twitter.com/JGzR3tFE2B — Daraa 24 – 24 درعا (@Daraa24_24) December 25, 2024

#متابعة: أُصيب أربعة مدنيين، بينهم طفل، جراء إطلاق نار من قوات إسرائيلية في ثكنة الدواية بمحيط قرية سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، وفقاً لمصدر محلي لدرعا 24



أوضح المصدر أن الطفل أصيب بطلق ناري في ظهره وتم نقله إلى أحد مستشفيات دمشق لتلقي العلاج، فيما أصيب شاب آخر في بطنه ويخضع… pic.twitter.com/JGzR3tFE2B — Daraa 24 – 24 درعا (@Daraa24_24) December 25, 2024