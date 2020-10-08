«القهوة» أفضل مشروب للوقاية من أمراض القلب

يمكن أن يكون مفتاح العيش لفترة أطول هو تناول نظام غذائي صحي ومتوازن – بما في ذلك 5 حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات كل يوم – بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ولكن، يمكنك زيادة متوسط ​​العمر المتوقع عن طريق شرب القهوة بانتظام، كما يُزعم.

ويعد الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك نظام غذائي جيد، أمرا ضروريا لإطالة العمر.

ويمكنك أيضا زيادة عمرك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. إنه “العلاج المعجزة” الذي كنا ننتظره جميعا، وفقا لـ NHS.

ويمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي أو نمط الحياة، على زيادة متوسط ​​العمر المتوقع وتجنب الموت المبكر.

وكُشف عن أن إحدى أسهل الطرق للتأكد من أنك تعيش لفترة أطول هي شرب القهوة.

وتعد القهوة من أفضل المشروبات لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقا لأخصائية التغذية ألينا بيتري.

وأضافت أن من يشربون القهوة على وجه الخصوص هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري النوع الثاني وحتى بعض أنواع السرطان.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الدراسات أن شرب ما بين كوبين وثلاثة أكواب من القهوة كل يوم، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنحو 20%.

ولكن، لدى بعض الأشخاص رد فعل سلبي تجاه كميات كبيرة من الكافيين، ويجب تجنب إضافة المزيد من القهوة إلى نظامهم الغذائي إذا كانوا بالفعل يشعرون بالقلق بشكل خاص أو يعانون من اضطراب في المعدة.

وكتبت لموقع Healthline الطبي “يعتقد كثير من الناس أن متوسط ​​العمر المتوقع يتحدد إلى حد كبير من خلال علم الوراثة”. ومع ذلك، تلعب الجينات دورا أصغر بكثير مما كان يُعتقد في الأصل. واتضح أن العوامل البيئية مثل النظام الغذائي ونمط الحياة هي المفتاح. وترتبط القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2 وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان وأمراض الدماغ، مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا زيادة العمر من خلال تناول المزيد من الزبادي قليل الدسم، كما يُزعم. ويعتبر الزبادي قليل الدسم جزءا من النظام الغذائي الصحي للقلب.