القوات الأمريكية تكمل انسحابها غدا من قاعدة جوية بالنيجر

يكمل الجيش الأمريكي غدا الأحد انسحابه من القاعدة الجوية 101 في نيامي عاصمة النيجر.

وقال الميجر جنرال «كينيث إكمان» من سلاح الجو وينسق انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، طبقا لموقع قناة «الجزيرة» الإخبارية، : سنقيم مراسم مشتركة بتلك المناسبة التي تمثل مغادرة آخر (طائرات) سي-17 الأمريكية، وستتولى حكومة النيجر السيطرة على المناطق والمرافق الأمريكية السابقة”.

وطالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر في أبريل الماضي الولايات المتحدة بسحب قرابة ألف عسكري من البلاد.

وبعد الانقلاب الذي عاشته دولة النيجر نقل الجيش الأمريكي بعض قواته في النيجر من القاعدة الجوية 101 إلى القاعدة الجوية 201 في مدينة أغاديس.