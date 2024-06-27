القوات الأوكرانية تقصف 27 بلدة في مقاطعة بيلغورود الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت 27 بلدة في المقاطعة خلال اليوم الماضي، بأكثر من 50 قذيفة، ما أدى لإصابة 3 أشخاص.

وكتب غلادكوف في قناته على “تلغرام”، اليوم الخميس، (نتيجة لقصف القوات الأوكرانية) تضررت 6 سيارات في منطقة غرايفورون.

وتضرر مبنى سكني وإحدى الشقق في بلدة بيزيمينو. كما أصيب شخصان، وأصيب ثالث جراء انفجار طائرة مسيرة انتحارية في منطقة شبيكينو.

كما أدى هجوم الطائرات المسيرة إلى احتراق 3 سيارات، وتضرر منزلين وسيارة وبعض المباني.

وتابع غلادكوف: في منطقة بيلغورود، نتيجةً للهجمات الأوكرانية، تضرر 3 منازل وسيارتان ومبنيان، إضافةً لأحد خطوط كهرباء. وفي قرية بوغون – غورودوك في منطقة بوريسوفسك، تضرر أحد المنازل ومنشأة للطاقة.