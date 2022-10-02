القوات الأوكرانية تُعلن تقدمها في شرقي أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، بدء التقدم نحو مدينة جديدة شرقي البلاد، لاستعادة السيطرة على ما تعرف بـ”مدن المثلث”.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية في لوغانسك سيرغي هايداي، إن من المحتمل أن تتوجه القوات الأوكرانية لاستعادة مدينة كريمينا (شرقي أوكرانيا) من أيدي القوات الروسية، مضيفا أن تلك الخطوة ستكون الثانية بعد السيطرة على مدينة ليمان الإستراتيجية، بدونيتسك، أمس السبت.

وانسحب آلاف الجنود الروس من بلدة أوكرانية بالغة الأهمية، أمس السبت، وذلك بعد يوم واحد من إعلان موسكو ضم أربع مناطق في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في تصريح يوم السبت، إن الجنود الروس انسحبوا من بلدة ليمان الواقعة شرقي أوكرانيا، لأن القوات الأوكرانية قامت بتطويقهم.

وأكدت كييف أن قواتها بدأت الزحف نحو كريمينا بعد إعلان السيطرة الكاملة على مدينة ليمان الاستراتيجية، بهدف استعادة السيطرة على ما تعرف بـ”مدن المثلث”، وهي سيفيرودونيتسك، وليستشانسك، وروبيجني، أهم مدن مقاطعة لوغانسك.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، استعادة السيطرة على مدينة ليمان بشكل كامل، مؤكدا أن مزيدا من الأعلام الأوكرانية سترفرف في إقليم دونباس في غضون أسبوع، وفق قوله.