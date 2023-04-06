القوات الإسرائيلية تُجدّد اقتحامها للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 6 أبريل 2023 - 00:22 | آخر تحديث: 6 أبريل 2023 - 00:36 نُشر: الخميس، 6 أبريل 2023 - 00:22
دولي
وفا
إصابات واعتقالات خلال اقتحام "الأقصى"

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي.

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي، واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام وقامت بإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمها تعمل في محيط المسجد الأقصى، وتسلمت أول إصابة خرجت من المسجد، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أفادت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات، حيث نقلت إصابتين إلى المستشفى وقدمت الإسعاف لباقي الإصابات ميدانيا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخرجت المصلين والمعتكفين من داخل المسجد بالقوة، وانتشرت في باحاته، وفتحت أبواب المصلى القبلي ومنعت المصلين من الدخول إليه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان في محيط منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أكثر من 400 مصل من داخله، وأوقعت إصابات في صفوف المصلين والمعتكفين، وحطمت بعض محتويات المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك.

آخر تحديث: 6 أبريل 2023 - 00:36
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