القوات الإسرائيلية تُجدّد اقتحامها للمسجد الأقصى المُبارك

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي.

من إخراج جنود الاحتلال للصحفيين من منطقة باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى وإخلائها pic.twitter.com/Ovx0DUbJHh — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 5, 2023

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي، واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام وقامت بإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

بالدفع والضرب.. اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي عند باب السلسلة بعد إجبارهم على الخروج من المسجد الأقصى المبارك عقب صلاة التراويح pic.twitter.com/nMu3sxOM0R — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 5, 2023

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمها تعمل في محيط المسجد الأقصى، وتسلمت أول إصابة خرجت من المسجد، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أفادت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات، حيث نقلت إصابتين إلى المستشفى وقدمت الإسعاف لباقي الإصابات ميدانيا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخرجت المصلين والمعتكفين من داخل المسجد بالقوة، وانتشرت في باحاته، وفتحت أبواب المصلى القبلي ومنعت المصلين من الدخول إليه.

وسط الهتافات والتكبيرات.. لحظة إفراغ المسجد الأقصى المبارك من المرابطين pic.twitter.com/YXVhKNOfTA — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 5, 2023

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان في محيط منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أكثر من 400 مصل من داخله، وأوقعت إصابات في صفوف المصلين والمعتكفين، وحطمت بعض محتويات المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك.